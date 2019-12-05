Brezilya basınından UOL Esporte, Beşiktaş’ın Internacional’de forma giyen defansa dönük orta saha oyuncusu Patrick’i transfer etmek istediğini iddia etti. 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 Aralık ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-Beyazlı takım taraftarları da Patrick kimdir, hangi bölgede oynuyor? Gibi soruların cevabını arıyor. İşte Patrick hakkında bilinmeyenler...

Patrick kimdir?

1992 Rio De Janeiro doğumlu olan Patrick Bezerra Do Nascimento savunmaya dönük orta saha olarak görev yapıyor. Futbola Comercial FC kulübünde başlayan Brezilyalı oyuncu daha sonraki sezon Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada forma şansı bulamayan Patrick daha sonra yeniden ülkesine döndü. Goias, Caxias, Sport Recife ve son olarak Internacional formaları giydi.

Bu sezon toplamda 48 maça çıkan Patrick 5 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. İsmi transfer söylentilerine karışan 27 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile de anılıyor.