Patricia Callero nasıl zayıfladı?

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera’nın eşi, Uruguaylı model Patricia Callero ikinci çocuğunu 9 ay önce dünyaya getirmişti.

Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan eski formuna döndüğü ortaya çıktı. Patricia evde mangal yapıp kebaplar pişiren, kıymalı pideye ‘hayır’ demeyen, zengin sofraları seven Muslera’ya rağmen nasıl zayıfladığını açıkladı.

İşte Patricia’nın sırrı:

Havuzda sabahakşam yüzdüm.

Yemek porsiyonlarını küçülttüm.

Karbonhidrat, tuz ve şekeri kestim.

Muslera’nın yaptığı sıkı antrenmanları ben de uyguladım.