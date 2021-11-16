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Patrice Evra'dan Lionel Messi'ye Ballon d'Or tepkisi

Manchester United'ın eski futbolcusu Patrice Evra, Fransa'da Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi'nin Ballon d’Or ödülünün adayları arasında yer almasına tepki gösterdi.

16 Kasım 2021, Salı 19:45 Son Güncelleme:
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Patrice Evra'dan Lionel Messi'ye Ballon d'Or tepkisi

Manchester United'ın eski yıldızı Patrice Evra, Ballon d'Or ödülü için kendi adayını açıkladı.

Fransız basınına konuşan Patrice Evra, ödülü N'Golo Kante veya Jorginho'nun hak ettiğini belirterek, "Bence bu sene Ballon d'Or ödülünü N'Golo Kante veya Jorginho hak ediyor. İnsanların neden 'O sadece bir orta saha oyuncusu' dediğini anlamıyorum" ifadelerinde bulundu.

Lionel Messi'nin ise adaylar arasında yer almasına Evra, "Jorginho kazanamazsa bence bu bir adaletsizlik. Bu ödülü Messi'ye vermekten bıktım! Geçen yıl ne kazandı? Arjantin ile kupa kazandı ama Barcelona'da ne yaptı?" sözleri ile tepki gösterdi.


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