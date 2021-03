Pastırma, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Çiğ etin tuz ve çeşitli baharatlarla harmanlanıp kurutulması sayesinde elde edilir. Ülkemizde ana üretim yeri Kayseri olan pastırmanın ilk ortaya çıkışı Orta Asya Hunları'na dayanmaktadır.

Pastırma nasıl yenir?

Çiğ etin tuz ve baharatlarla harmanlamasından elde edilen pastırmayı çemenli olarak tercih etmek daha sağlıklıdır. Uzmanlar pastırmanın mümkünse doğal haliyle tüketilmesi gerektiğini sıkça dile getirirler. Asla yağda kızartılmamalı ve yemeklerin içerisine eklenmemelidir.

Yapım süresi ortalama 25 gün olan pastırma, ülkemizde oldukça kaliteli bir şekilde üretilmektedir. Sabah kahvaltılarınızda yağda yumurta yanında bir dilim pastırma yiyebilirsiniz. Öncelikle pastırmanın bir et türü olduğunu aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Et türü ürünler bakteri üretmeye müsaittir. Bu yüzden bekletmemeye özen göstermelisiniz.

Kahvaltıda pastırma nasıl tüketilir, çiğ yenir mi?

Kahvaltınızda bir dilim pastırma yemek sizi tüm gün zinde tutacaktır. Et ve et ürünleri oldukça proteinlidir ve genelde proteini et ürünlerinden almanız gerekmektedir. Pastırma da oldukça lezzetli bir et ürünü olarak bilindiği gibi faydaları da saymakla bitmez. Şayet az önce de belirttiğimiz gibi mutlaka çiğ olarak tüketmelisiniz.

Pastırma pişirildiğinde ya da kızartıldığında içerisindeki pek çok mineral ve vitamin ölüp gidiyor. Sadece lezzetli bir yiyecekten başka bir şey vücudunuza girmiyor. Yemeklere lezzet katmak bir kenara dursun faydalarından yararlanmak istiyorsanız tüketim yönteminiz her zaman çiğ yemek olmalıdır.

Pastırmanın faydaları nelerdir?

Besin değeri oldukça yüksek olan pastırma bir protein deposudur. Doğru koşullarla üretildiğinde ve tüketildiğinde faydalarını hemen fark edebilirsiniz. Ayrıca dünyanın en sağlıklı eti olarak bilinmektedir. Nedir bu pastırmanın faydaları;

Pastırma özellikle A vitamini, kalsiyum, potasyum ve demir içermektedir. Günde tüketeceğiniz bir dilim pastırma vücudunuzun tüm bu ihtiyaçlarını karşılayacaktır,

Az işlem görmüş bir et olmasından dolayı değerlerini kaybetmez, çiğ yemeninde oldukça büyük faydası vardır. Bu yüzden yüksek protein kaynağı olarak enerjinizi arttırır,

Uzmanların çemenli pastırma önermesinin de bir sebebi var. Çemen tohumu kandaki yağlanmayı olumlu yönde etkililer ve insülin direncini düşürmektedir,

Ayrıca çemen bakteri ve mantar üremesini de baskılamaktadır,

Sindirim sisteminizi destekleyerek, HDL kolesterolü olumlu yönde etkiler,

Mide ve bağırsaktaki gaz problemlerinin giderilmesinde büyük rol oynar,

Çemenin anne sütü arttırıcı bir özelliği vardır.

Evde pastırma nasıl yapılır?

Pastırmayı her zaman marketlerden ya da kasaplardan alabilirsiniz. Fakat evinizde pastırma yapabileceğinizi de biliyor musunuz? Evet, işlem biraz zor olsa da taptaze ve katkı maddesiz, sağlıklı pastırmalar yapabilirsiniz.

Öncelikle pastırma yapmak için dananın bonfile ya da antrikot bölümlerini kullanmanız gerekmektedir. Daha ekonomik bir çözüm arıyorsanız but kısımlarını da kullanabilirsiniz. Genellikle pastırma yapımında softa tuzu yerine daha sağlıklı olan kaya tuzu kullanılmaktadır.

Dilimlediğiniz etlerin her yerini kaya tuzu ile iyice tuzlayın. Hiçbir alanı es geçmemelisiniz çünkü tuzlamadığınız kısımlar direkt olarak bozulmaya başlayacaktır. Pastırma tarifi;

Tuzlama işlemini bitirdikten sonra bir tepsi üzerine rampa halini alacak nesne yerleştirin. Örneğin bir çanağı ters çevirin üzerinden tepsiye doğru kesme tahtası yerleştirebilirsiniz. Bu rampanın üzerine tuzlamış olduğunuz etleri yerleştirin. Et bu şekilde iki hafta kadar beklemelidir.

İçerisindeki tüm su ve kan rampadan akarak kurumasını sağlayacaktır. Tabi bu arada tepsiyi her gün temizlemeyi unutmamalısınız. 2 haftadan sonra iyice katılaşmış olan eti suyla iyice yıkayın ve tuzundan arındırın. Genişçe bir kabın içerisine su doldurarak etlerinizi bir gece duru suda bekletin.

Ertesi gün suyun içerisinden çıkarın ve kurutma aşamasına geçin. Etleri güneş görmeyen bir yere asarak bu şekilde 2 gün kadar bekletin. Daha sonra macun kıvamında hazırlamış ya da satın aldığınız çemeni etin her tarafını iyice kaplayacak şekilde sürün. Bu işlemden sonra çemenin kurumasını da beklemelisiniz. Etleri sürekli olarak kontrol ederek çemenin kuruyup kurumadığına bakabilirsiniz.

Pastırmaya neden çemen eklenir?

Pastırma dendiğinde akla ilk gelen çemendir. Çemen, pastırmaya ayrı bir lezzet sağladığı gibi oldukça faydalıdır. Diğer yandan bir et ürünü olan pastırmayı dış mikroorganizma etkilerinden korumaktır. Pastırma çemeni pek çok baharatın macun kıvamına getirilmesi ile oluşmaktadır. Pastırmanın fazla kurumasını engeller, bakterilerden uzak tutar, hava ile temasını keser. Ayrıca pastırmadan aldığınız pek çok fayda aslında çemene aittir. Özellikle tüberküloz ile mücadele eden çemen uzmanlar tarafından da sıklıkla önerilir.