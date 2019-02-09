Pascal Nouma’nın acı günü

Bir dönem Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Pascal Nouma'nın babası hayatını kaybetti.

09 Şubat 2019, Cumartesi 16:31
- A +
Pascal Nouma’nın acı günü

Pascal Nouma, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Pascal Nouma Instagram hesabından duyurdu

Nouma, Instagram hesabından “Malesef babam mücadeleyi kazanamadı, son günlerde onun için güzel temennilerde bulundunuz, herkese teşekkür ediyorum. Tek tesellimiz, artık daha fazla acı çekmeyecek.” sözleriyle acısını dile getirdi.

Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı

Eski futbolcumuz Pascal Nouma’nın babası Richard Nouma’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Pascal Nouma’ya Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.