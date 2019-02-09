Pascal Nouma’nın acı günü

Pascal Nouma, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Pascal Nouma Instagram hesabından duyurdu

Nouma, Instagram hesabından “Malesef babam mücadeleyi kazanamadı, son günlerde onun için güzel temennilerde bulundunuz, herkese teşekkür ediyorum. Tek tesellimiz, artık daha fazla acı çekmeyecek.” sözleriyle acısını dile getirdi.

Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı

Eski futbolcumuz Pascal Nouma’nın babası Richard Nouma’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Pascal Nouma’ya Nouma ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.