Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla yendi. Siyah Beyazlılar'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanında 2 puan kaybetti. Alınan bu sonuçla Kartal liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırarak puan farkını 5'e çıkardı.

Maçların sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden biri olan Pascal Nouma flaş bir tweet attı. Yaptığı paylaşımda, "Sergen bundan sonra, 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verdi.

Bu tweet kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.















