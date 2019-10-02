Pascal Nouma: 'Galatasaray stadına gidersem ölürüm!'

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde hem futbolculuğu hem de sıra dışı kişiliğiyle Siyah Beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Pascal Nouma, eski takımı Paris Saint Germain'in temsilcimiz Galatasaray'ı dün gece Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 yendiği maçı Türk Telekom Stadyumu'nda değil, evinden takip etmişti. 47 yaşındaki eski santrfor, bu durumu nedenini ise ülkesinde verdiği bir röportajda açıkladı.

Dev mücadeleden evvel France Info televizyonunun sorularını yanıtlayan Nouma, "PSG'yi evden destekleyeceğim. Bu maçlara gitmek bana yasak çünkü daha önce Beşiktaş'ta oynadığım için kendimi öldürtebilirim. Ben Beşiktaş'ım. Yani düşman takım... Dolayısıyla bu maçı televizyondan takip etmeyi yeğlerim." ifadelerini kullandı. Profesyonel futbol kariyerine PSG'de başlayan Fransız yıldız, Ligue 1 devinde 5,5 sezon top koşturmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler