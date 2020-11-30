Pascal Nouma: Beşiktaşlı hakim 'Gol at dosyayı kapatayım' dedi!

Pascal Nouma, Fransız medya organı RMC Sport'un "Bad Boys" adlı 3 bölümlük belgeseli için Türkiye ve İstanbul anılarını anlattı. Geldiği ilk dönemde antrenmana geç kalmasının ardından o dönemin ünlü teknik direktörü Nevio Scala'yla bir ödül-ceza anlaşması yaptığını belirten Nouma, İtalyan teknik adamın bir gün takıma kimin sigara ve alkol kullandığını sorduğunu kendisinin de yalan söylememek adına, bir tane takım arkadaşıyla beraber el kaldırdığını belirtti.

"Korkuyordum, Türkiye'ye gelmek istemedim"

Türkiye'yi "Gece yarısı ekspresi" filminden dolayı yaşanan tartışmalarla o dönem daha fazla duyduğunu ve korktuğu için gitmek istemediğini belirten Pascal, "Lens'ten maaşımda indirim yapmalarını ama benim için önerilen bonservis bedelini kabul etmemelerini istedim ama onlar parayı reddemediler" dedi.

Beşiktaşlı hakimden 'Gol at' uyarısı

Takımdaki sigara ve alkol kullanan arkadaşıyla bir gece kulübüne gittiğini ve orada 5 tane vodka-Red Bull içtiğini belirten Nouma, "Orada olmayan takım arkadaşlarımı da görmeye başladım. Kendimi kaybettiğimi biliyordum. Çıkışta beni paparazzi ordusu bekliyordu. Kavga çıktı, ben de kendimi karakolda ve nezarethanede buldum. Polisler parmaklıklar ardında benimle fotoğraf çektirdiler. Mahkemeye çıktığımda hakim Beşiktaşlıydı ve bana 'Bu hafta sonu gol at, dosya kapansın. Yoksa hapse geri dönersin' dedi, hafta sonu golümü attım." şeklinde konuştu.

Röportajın devamında Pascal Nouma'nın çok tepki çeken ve Beşiktaş'tan ayrılık sürecini başlatan Fenerbahçe maçındaki gol sevincinden ve Survivor yarışmasına katılmasından da bahsedildi.