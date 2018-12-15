Paşa’ya yardım kampanyası

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bu sezon ligde fırtına gibi esen Büyük Mustafakemalpaşa Spor'a yeni finansal kaynaklar bulmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Bursa Süper Amatör B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta İnegöl Doğu Gücü'nü 3-2'lik skorla geçerek liderliğe yükselen kırmızı-lacivertli ekibi kamp yaptığı Şükrü Erdem Spor Tesisleri'nde ziyaret etti.

Kulüp Başkanı İsmail Yılmaz, Teknik Direktör Mehmet Ünver ve futbolcuların hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Sadi Kurtulan, uzun zamandan beri özlenen ekip ruhunun yakalandığını söylerken bu başarının şampiyonlukla taçlandırılacağına inandığını kaydetti.

Kulübün zor zamanlardan geçerek bugünlere geldiğini hatırlatan Başkan Kurtulan;

“ Başarının anahtarı çalışmak ve inanmaktır. Tesisleşme anlamında attığımız büyük adımların ardından sıra sportif başarılara geldi. Kulübümüz, yöneticisinden malzemecisine kadar bu sezon şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Özellikle taraftarımızın fair play ruhuyla ortaya koyduğu destek takdire şâyân kulübümüze dün olduğu gibi bugün de maddî ve manevî olarak desteklerimiz sürecek. Yeni finansal kaynaklar için adımlarımızı atıyoruz. Bu formaya gönül veren,'çorbada bizimde tuzumuz bulunsun' diyen herkesi kulübümüze destek olmaya davet ediyorum ” dedi.

Büyük Mustafakemalpaşa Spor Başkanı İsmail Yılmaz ise yıllar sonra kulüp olarak tekrar ayağa kalkmak istediklerini dile getirdi. Başkan Sadi Kurtulan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, “ Kırmızı-lacivertli forma bizim ortak paydamız. Kulübe destek anlamında bizlerde bir kampanya başlattık. Bu şehirde doğan, bu şehirde ekmek kazanan herkesin az çok demeden desteğini bekliyoruz ”dedi.

Yardım kampanyasına destek vermek isteyenlerin Büyük Mustafakemalpaşa Spor'un Şekerbank TAŞ İban No TR 46 0005 9031 0319 0115 80 hesabına bağış yapabileceği kaydedildi.

İHA