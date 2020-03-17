Paşanın meleklerinde kupa mesaisi

ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, salı günü, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Kastamonu Belediyesi'yle karşılaşacak. Karşılaşma koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanacak.

Paşanın Meleklerinin Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası yarı final yolculuğu 17 Mart'ta başlıyor. Muratpaşa, kupada karşı karşıya geleceği Kastamonu Belediyesi'yle ilk maçını salı günü deplasmanda oynayacak. Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşma koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde seyircisiz oynanacak.

Sertan Sarpaş yönetiminde çıktığı iki lig maçından da galibiyetle ayrılan Paşanın Melekleri, Süper Lig'in namağlup tek takımı Kastamonu karşısında sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Sarpaş ve öğrencileri, yarı finalin ilk maçında avantajlı bir skorla Antalya'ya dönmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Karşılaşmanın rövanşı ise 3 Nisan'da Antalya'da oynanacak.

FOTOĞRAFLI