Paşanın Melekleri sağlık kontrolünden geçti

ANTALYA, (DHA) - KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde sezonunun ilk yarısında 8 puan toplayan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 12 Ocak'ta Mardin Büyükşehir Belediyesi Başak Spor maçıyla başlayacak ikinci yarı öncesi sağlık kontrolünden geçti. Aynı zamanda kulübün sağlık sponsoru olan Medical Park'ın Antalya hastanesinde oyunculardan kan örnekleri alındı.

Paşanın Melekleri, bir yandan ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken çarşamba günü çekilecek Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final kuralarını da bekliyor. Kuraya birinci torbadan girecek olan Muratpaşa Belediyespor'un muhtemel rakipleri arasında Yalıkavak, Üsküdar Belediyesi, Görele Belediyesi ve Mardin Büyükşehir yer alıyor. Türkiye Kupası'nda ilk maçlar 15 Ocak'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5 Şubat'ta oynanacak.

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