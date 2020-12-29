Paşanın melekleri gruptan lider çıktı

ANTALYA,(DHA) - MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda D grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Grup eleme maçlarında, takımın 22 yaşındaki pivotu Cansu Akalın, attığı 14 golle dikkat çeken isim oldu.
Aksaray'da oynanan grup elemelerinde Paşanın Melekleri, ilk maçında Aksaray Belediyesi'yle karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Halil Kılıç ve Hamza Sukan hakem ikilisi yönetti. Muratpaşa, karşılaşmada ilk yarıyı 7 - 17 önde tamamlarken Cansu Akalın'ın 6 ve kaptan Diğdem Hoşgör'ün 5 golle damga vurduğu maçtan 16-33 galip ayrıldı.
Muratpaşa Belediyespor, gruptaki ikinci maçında Üsküdar Belediyesi'yle karşı karşıya geldi. Paşanın Melekleri, son derece çekişmeli geçen maçın ilk yarısında soyunma odası önde girdi. 16-14'lük skorla maçın ilk yarısından galip ayrılan Muratpaşa, Cansu Akalın'ın 8 golle yıldızlaştığı maçtan 28-28 berabere ayrıldı. Muratpaşa Belediyespor, aldığı sonuçların ardından Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup eleme maçlarında topladığı 3 puan ve averajla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.
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