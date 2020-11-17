ANTALYA,(DHA) - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'ı mağlup ederek tur atlayan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımını kutladı.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, hafta sonu, EHF Avrupa Kupası 3'üncü tur maçında Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'la karşılaştı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle karşılaşmalar Antalya'da, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynandı. Paşanın Melekleri, cumartesi oynanan ilk maçtan 40-15 galip ayrıldı. Pazar günü gerçekleşen rövanş karşılaşmasında ise Muratpaşa Belediyespor, KHF Ferizaj'ı 32-16 mağlup ederek Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda 4'üncü tura yükseldi. Her iki maçta da rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Muratpaşa, böylece adını Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına yazdırdı.

Başkan Uysal, Avrupa'da tur atlayan takımı kutlarken, "Kulüp yöneticilerimizi, teknik heyeti ve tüm sporcuları tebrik ediyorum. Her iki maçta da çok iyi bir oyun sergilediler bunu da skora yansıttılar. 20 yaş ortalamasında bir kadroya sahibiz ve gayet iyi bir takımımız var. Avrupa'da yukarı doğru tırmanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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