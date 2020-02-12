ANTALYA, (DHA) - PLAY-off grubunu namağlup Antalya şampiyonu olarak tamamlayan Muratpaşa Belediyespor U14 futbol takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Muratpaşa Belediyespor'un küçük kramponlarının Türkiye Şampiyonası'na uzanan yolculuğu, 2'nci grupta başladı. 10 takımın yer aldığı grupta zorlu yolculuk 18 hafta devam etti. Paşanın küçük kramponları, 18 hafta sonunda 46 puanla lig ikincisi olarak play-off gruplarına yükseldi.

Play-off gruplarında Muratpaşa, Lara Futbol, Antalya DSİ Spor, Kepez Belediyespor, Antalya Gençlerbirliği ve Payallarspor'la aynı grupta yer aldı. Muratpaşa, ilk maçta Kepez Belediyespor'la 2-2 berabere kalırken, Payallarspor'u 8-1, Antalya Gençlerbirliği'ni 8-0, Lara Futbol'u 1-0 yendi. Grubun son maçında Antalya DSİ Spor'la karşılaşan küçük kramponlar, sahadan 3-3 berabere ayrıldı. Play-off grubunu 11 puanla namağlup tamamlayan Paşanın küçük kramponları, böylece Antalya'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, zorlu karşılaşmaların ardından Antalya'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde eden takımı ve teknik heyeti kutladı. Muratpaşa'da, doğru tesisleşme politikası, bilimsel antrenman programı ve sporun bir kültür olarak toplumda gelişmesi için gerçekleştirilen çalışmalarla bir anlayışı değiştirmek için mücadele ettiklerini belirten Başkan Uysal, bu mücadele içinde özellikle küçük yaş gruplarında elde edilen başarının önemine dikkat çekti.

Bu yapılanma içinde Muratpaşa Belediyespor U14 futbol takımının Antalya şampiyonu olmasının çok değerli bir başarı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Tüm çocuklarımızı, teknik heyetimizi, sponsorlarımıza ve desteklerini hiç esirgemeyen velilerimizi kutluyor, tebrik ediyorum. Çocuklarımızın Antalya'yı, Türkiye Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

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