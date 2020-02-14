Partnerinizle yapabileceğiniz 2 kişilik yoga hareketleri

Yoga genellikle yalnız yapılan bir egzersiz çeşididir. Yoga için bir nevi iç gözlem denilebilir. Yoga yaparken kişinin iç gözlem yapması, kendi kendine düşünmesi esastır. Fakat, yoga her zaman tek başına yapılır diye bir kural yoktur. Bir partner ile birlikte de yapabileceğiniz yoga ile, hem kendiniz hem vücudunuz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca ortak yoga yapmak, kişilerin birbirleri ile arasında güven oluşturmasını sağlar. Partner ile yapılan yogada, duygusal bağı güçlendiren ve fiziksel farkındalığı artıran, fazlaca pozisyon bulunmaktadır. Partner ile yoga yapmak, oldukça faydalı ve motive edici olabilmektedir. Partner ile yapılabilecek yoga hareketlerine göz atalım.

Double boat (Çift tekne)

Karın kaslarınızı güçlendirmek ve vücut dengesini iyileştirmek için en iyi pozlardan biridir. Bu hareket için, partnerler dizlerini bükerek, birbirlerine bakar pozisyonda otururlar. Sırtların dik olması önemlidir. Ayak tabanları birleştirilerek, eller arkaya konur ve denge sağlanır. Bacaklar yukarı doğru kaldırılır. Üç ila beş kez nefes tutulup, sonrasında serbest bırakılır.

Çifte plank

Aslında bu hareket için güçlü karın kaslarına ihtiyaç var iken, çifte plank oldukça düşük seviyede bir pozisyondur. İlerleyen zamanlarda, bu egzersizin daha kolaylaştığını fark edebilirsiniz. Çifte plank pozisyonunda, alt tarafta plank yapan, normal plank pozunu alır. Sonraki aşamada, üst tarafta plank yapacak partnerin ayak tabanıyla, ayakları karşılıklı hale gelir. Üstteki partnerin ayakları, alttaki partnerin sırt kısmına gelecek biçimde plank pozu elde edilir.

Bound double boat (Bağlı çift tekne)

Bound Double Boat yoga hareketi ortak pozisyon dengesi sağlarken, hem vücut esnekliği, hem de vücut direnci sağlıyor. Harekete başlamadan önce, dik bir şekilde oturulur. Sonrasında dizler 90 derece bükülmüş vaziyete gelene dek ayaklar kaldırılır. Partnerlerin ayak tabanları bir araya gelirken, avuçlar ile destek vererek bedenin sabit kalması sağlanır.

Daha sonra, ayaklar birlikte olacak şekilde yukarı doğru kaldırılır, bacaklar olabildiğince düz tutulur. Elleri bağlamak için partnerin bileği ve elini tutabilmek adına bir el uzatılır, partnerinizin diğer el ve bileğini tutabilmek için diğer kola ulaşırken ise sırt dik tutulur ve göğüs kafesi açılır. Bu sırada omuzlar geriye doğru itilmelidir.

Tree poz (Ağaç pozisyonu)

Tree poz, partnerlerin karşılıklı olarak birbirlerine güvenini ve odaklanma gelişimini sağlayan, bir denge pozisyonudur. Ayaklar topraklanırken, yan yana olacak şekilde durabilir veya rüzgarda bükülen iki ağaç şeklinde pozisyon alınabilir.

Partnerler bu pozisyona başlamadan önce, birbirlerine yakın durmalı ve eller kalbin önünde, namız kılma pozisyonunda olmalıdır. Vücut ağırlığı partnere en yakın olacak şekilde, tek bir bacakta tutularak, dış ayağın kaldırılması gerekir.

Dış ayak baldır veya uyluğa yerleştirilir. Ağaç pozu alarak sabit bir biçimde kalırken, partnere bağlı olarak hareket edilir. İç kollar yukarı doğru çekilerek, avuç kısmına birlikte ulaşılır. Dış eller iki vücut arasında bir araya getirilir ve dua biçiminde eller birleştirilir. Sonrasında, pozisyondan yavaş bir şekilde çıkılır ve vücut dengesi korunarak, dış ayak zemine tekrar getirilir.

Warrior 3 pozisyonu (Savaşçı 3)

Warrior 3 yoga hareketi, bacaklar arasında güç ve denge ihtiyacı oluşturan kuvvetli bir duruştur. Partner ile bu hareketi yapmak, yavaş hareket edildiği sürece, iki kişinin birbirlerine karşı güven oluşturmalarını sağlar ve dik duruşa yardımcı bir pozisyon oluşturur.

Bu pozisyonda partnerler karşılıklı durarak, birbirlerinin omuzlarından tutar. Sonrasında birbirlerinden uzaklaşırlar ve vücutlar birbirlerine dik açı oluşturana kadar bel kısmından bükülürler. Bu pozisyonda iki partner de Warrior 3 pozisyonunu almalıdır.

Double goddes (Çifte tanrıça)

Double Goddes pozisyonunu yapabilmek için öncelikle, sakin bir ruh halinde olunmalıdır. İki diz bükülerek, ayaklar dize uyum sağlayarak iki tarafa doğru yönlendirilir. Bu esnada üstteki partner, üst uyluk üzerine bir kerede bir ayağını basar ve aynı hareketi tekrarlar.