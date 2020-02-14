Partnerinizle yapabileceğiniz (2 kişilik) jimnastik hareketleri

Düzenli olarak jimnastik hareketi yapanlar, bu hareketleri tek başlarına yapmak zorunda olmayıp partnerleri ile eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilmektedir. Partneri ile birlikte jimnastik hareketleri yapanlar, kendi vücutlarını da gözlemleme şansı bulabilmektedir. Bir partner ile çalışmak, kişinin daha fazla motive olmasını sağlamaktadır. Çift olarak gerçekleştirilecek harika bir jimnastik seansı, insanın partnerine daha yakın hissetmesini sağlayacağı gibi fiziksel olarak uyum da sağlanmış olmaktadır. Özellikle son zamanlarda insanların çift jimnastik yapması, daha fazla ilgi görmektedir.

Aidiyet duygusunun artması ve sosyal bağların güçlenmesi, çiftlere iyi gelmektedir. Partneriniz ile jimnastik hareketleri yaptığınızda, onun kalp ritimlerini duyacağınızdan bütünlük kavramı ruha yansımaktadır.

2 kişilik jimnastik hareketleri

Daha yeni çift olarak jimnastik hareketi yapacakların, başlangıçta kolay bir egzersiz ile başlamaları önerilmektedir. Başlangıçta güçlü bir karın kasına ihtiyaç duyulmadığından, çiftler başarılı bir şekilde jimnastik hareketlerini yapabilmektedir. Partnerlerden biri altta plank yaparak plank pozisyonu almalı ve diğeri ayakları partnerinin sırtında olacak şekilde plank pozisyonunu sağlamaktadır. Oldukça kolay bir hareket olup uygulanmasında zorluk yaşanmamaktadır.

2 kişilik jimnastik hareketleri nasıl yapılır?

Çiftler kendilerini rahat hissetmek istiyorlarsa, jimnastik hareketlerini evde yapabilmektedir. Çiftler baş başa olacak şekilde şınav pozisyonunu almakta ve şınav çekerken birlikte alçalıp yükselmektedir. Her bir tekrarın sonunda, beşlik çakmak için sağ kol 90 derece eğimle sol yöne doğru kaldırılmaktadır. Dönüşümlü olarak 1 dakika boyunca bu hareket uygulanmalıdır.

En kolay 2 kişilik jimnastik hareketleri

Denge ve koordinasyonu sağlamak ve karın kaslarını çalıştırmak için yapılan squat ve yan yürüme birleşimi, birbirine boy olarak yakın olan çiftler tarafından yapılması gerekmektedir. Çiftler ayakta sırtlarını birbirine yaslayarak pozisyon almakta ve aynı anda bir ayak yana doğru hareket ettirilirken, diğer ayak 90 derecelik bir eğimle durmaktadır.

Çok ciddi bir denge gerektiren ve karın dayanıklılığını artıran jimnastik hareketi için jimnastik topu gerekmektedir. Birbirlerine 50 cm kadar uzak duran çiftler, aynı yöne bakmalıdır. İlk partner, jimnastik topunu kolları biraz eğimli olacak şekilde vücuttan uzakta tutmaktadır. Vücudun üst kısmını partnerinden uzak tutarak, jimnastik topunu partnerine atmakta ve dönüşümlü olarak bu hareket yapılmaktadır.

Etkili 2 kişilik jimnastik hareketleri

Orta ve uzun vadede çiftleri birbirine yakınlaştıran 2 kişilik jimnastik hareketleri, çiftlerin düzenli bir şekilde spor faaliyeti gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Herhangi bir özel mekana gitme gereği duyulmamakta, evde her çift partneri ile birlikte jimnastik hareketlerini yapabilmektedir. Çiftler için geniş ve ferah bir ortam yeterlidir.

2 kişilik jimnastik hareketleri yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Çift kişilik bir jimnastik hareketleri söz konusu olduğundan, acele etmemek ve sakince hareketleri denemekte fayda vardır. Jimnastik hareketlerinin bedeni yormak için değil, dinlendirmek için yapıldığı unutulmamalı ve aşırı zorlamalardan kaçınılmalıdır. Herkesin yapısı birbirinden farklı olacağından, çiftler birbirine uyum sağlamaya çalışmalıdır.

2 kişilik jimnastik hareketlerinin faydaları

Hem kalıcı hem de anlık değişim sağlayan 2 kişilik jimnastik hareketleri, çiftlerin birbirlerine az bir zaman ayırmasına karşın büyük yakınlaşma sağlamaktadır. Çiftlerin dayanıklılıkları artmakta ve hayatlarındaki kötü düşüncelerden uzaklaşmaktadır. Manevi olarak daha pozitif ve güçlü olan çiftler, vücutlarındaki ağrıların azaldığını fark etmektedir.

Yoğun antrenman programı uygulamayan çiftler için birlikte yaptıkları jimnastik hareketleri son derece faydalıdır. Bambaşka bir ferahlama hissi ve huzur hissi ile buluşan çiftler, herhangi bir fiziksel zorlamadan yaşamadan çift kişilik jimnastik hareketlerini uygulayabilmektedir. Yorgunluk ve bitkinlik hissetmeyen çiftler, daha kaliteli bir uyku düzenine kavuşmaktadır. Çift kişilik jimnastik hareketleri yapılırken zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır.