Arnavutluk’un Partizani Kadın Voleybol Takımı’nı çalıştıran Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’ye döndüğünü ve süreci bu şekilde takip ettiğini söyledi. Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavutluk’ta virüs salgınının Türkiye’den önce başladığına dikkati çekerek, "Salgın başlar başlamaz antrenmanlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Arnavutluk Voleybol Federasyonu ligleri erteledi. Dolayısıyla evlerimize kapanmak zorunda kaldık." dedi.

Arnavutluk’taki yetkililerinin salgının başlamasının ardından lokantaları, kafeleri ve alışveriş merkezlerini iki gün içinde kapattığını hatırlatan Karslıoğlu, "Ben ilk 10 gün Arnavutluk’ta kaldım ardından Türkiye’ye döndüm." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk’ta liglerle ilgili kararın nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek toplantıda netlik kazanacağını belirten Karslıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liglerin play-off şeklinde mayıs ayında oynanması düşünülüyor. Nisan başında çıkacak karara göre ben de Arnavutluk’a dönmeyi düşünüyorum. Play-off’larda takımımın başında olmak istiyorum. Güzel bir avantajımız vardı, onu kullanmak istiyoruz. Arnavutluk’ta tablo biraz da olsa sürecin yatıştığı yönünde. Önümüzde bir aylık süreç var. Sürece göre yetkililerin durumu değerlendireceğini düşünüyorum."

"Sporcular sadece saha içinde mücadele etmiyor"

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede yerel liglerin yanı sıra uluslararası voleybol organizasyonlarının da ertelediğini hatırlatan Karslıoğlu, "Şampiyonlar Ligi, CEV organizasyonları, Avrupa’daki ligler doğru bir şekilde ertelendi. Sultanlar Ligi’nin ertelenmesi de doğru karardı. Sporcular sadece saha içinde mücadele etmiyor. Ailelerinin de olduğunu düşünmek zorundayız. Aile büyüklerimizin ve sevdiklerimizin virüsten korunması için en güzel kararın verildiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanımız ve Spor Bakanımızın kararıyla ertelenme doğru oldu. Gelecek bilgilere göre play-off’un oynanıp oynanmayacağını daha iyi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Zor bir süreç bizi bekliyor"

Yaşanan salgın nedeniyle gelecek sezonun da zor geçeceğine dikkati çeken Karslıoğlu, "Zor bir süreç bizi bekliyor. Virüsün etkisinin daha ne kadar hayatımızda olacağını bilmediğimiz için kulüpler bazında, uluslararası organizasyonlar bazında oldukça anlamsız durumlar olacak. Karar vermekte zorlanacağız. Takımlar transferde zorlanacak, organizasyonlar aksayacak." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelenmesi yönünde alınan kararın da doğru olduğunu anlatan Karslıoğlu, şunları söyledi:

"Olimpiyatların ertelenmesi doğru karar. Sultanlarımız gelecek yıl en güzel şekilde bizi temsil edeceklerdir. Bizi madalya ile gururlandıracaklar. İnşallah kısa sürede bu virüs salgını sonlanır ve kaldığımız yerden spor ailemize geri döneriz ve özlediğimiz günleri tekrar yaşarız."

Salgın sonrası herkesin yaşam tarzını değiştirmek zorunda olduğunu vurgulayan Karslıoğlu, "Daha çok evde vakit geçiriyoruz. Uzun zamandır aileme ayıramadığım zamanı değerlendiriyorum. Kitap okuyarak, çocuklarla oynayarak, mutfak işlerine yardımcı olarak zamanı geçiriyoruz. Aynı zamanda çocuklarla mutlaka her gün en az 45 dakika spor yaparak zamanı değerlendirmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Liglerin ertelenmesiyle oyuncularına evlerinde yapabilecekleri bir antrenman programı hazırladıklarını kaydeden Karslıoğlu, "Teknik ekiple yaptığımız toplantı sonucunda bireysel antrenmanlar belirledik. Her gün kontrolümüz altında videoları mutlaka paylaşıyoruz, süreci böyle değerlendiriyoruz. Ben de evde performansımın düşmemesi için bireysel antrenman yapıyorum. Hareketsiz kalmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk’tan döndükten sonra 14 gün karantina kuralına uyduğunu aktaran Karslıoğlu, "14 gün, karantina sürecin sonu değil. Bir başlangıç olduğunu bilip ona göre tedbirlerimizi almalıyız. Verdiğimiz kararlar bütün insanlığı etkileyecektir. Mümkün olduğunca mesafeyi koruyup, hijyenik ortamda kalarak; asla ve asla gerçek ihtiyaçlarımız olmayan bir şey için dışarı çıkmadan lütfen birbirimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Karslıoğlu, Kovid-19 salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına da "Evde kal Türkiyem" diyerek destek verdi.