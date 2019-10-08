Euro Cup’ta ülkemizi temsil eden Tofaş, Partizan deplasmanında… Canlı Bahis oynanabilecek maçı, aynı zamanda Tek Maç olarak da güncellenen bahis çeşitleriyle ve yüksek oranlarla Misli.com’da oynama imkanına sahip olacaksınız.

Sezona ligde Bursaspor yenilgisiyle başlayan Tofaş ardından gruptaki ilk maçında, Limoges’u Matt Lojeski, Dewayne White ve Tarık Phillip’in etkili oyunlarıyla 84-71 kazanmayı başardı. Cumartesi günü ise ligin zayıf halkası SigortamNet İTÜ karşısında Devin Wiliams şov ile bu maçın provasını yaparlarken 123-80 gibi bir skorla rakibi geçtiler. Koç Orhun Ene’nin şu an için tek sıkıntısı sakatlık problemi süren Sammy Meija’dan faydalanamayacak olması.

Geçen sene Avrupa’nın önemli koçlarından Trinchieri’yi göreve getiren Partizan Top 16’da Euro Cup’a veda etmişti. Bu sene kadrosunu güçlendiren ve Eylül ayı içinde hazırlık maçında Fenerbahçe karşısında galip gelen siyah beyazlılar daha sonra Süper Kupa’yı kaldırarak sezona girerken, gruptaki ilk maçlarında da Venezia deplasmanında 66-63 galip gelerek başladılar.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Partizan son 5 resmi maçını kazandı.

• Tofaş, Eurocup’ta çıktığı son 10 deplasmanda 7 yenilgi aldı.

• Tofaş’ın son 5 Eurocup karşılaşmasının 4’ünde 159,5‘dan fazla sayı atıldı.

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