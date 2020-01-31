Partizan NIS-Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 69-57

7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu 4. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan NIS’e 69-57 yenildi.

31 Ocak 2020, Cuma 00:10 Son Güncelleme:
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Partizan NIS-Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 69-57

7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu 4. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS’e konuk oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 önde kapatan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 35-25 geride gitti.

Yeşil-siyahlı ekip üçüncü çeyrekte skora ortak olmaya çalışsa da final periyoduna Partizan NIS’in 49-43 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte farkı açan Sırbistan ekibi, mücadeleden 69-57 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Partizan NIS, üçüncü galibiyetini, Darüşşafaka Tekfen ise ikinci yenilgisini aldı.

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