Partizan NIS-Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 69-57

7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu 4. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS’e konuk oldu.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 önde kapatan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 35-25 geride gitti.
Yeşil-siyahlı ekip üçüncü çeyrekte skora ortak olmaya çalışsa da final periyoduna Partizan NIS’in 49-43 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte farkı açan Sırbistan ekibi, mücadeleden 69-57 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Partizan NIS, üçüncü galibiyetini, Darüşşafaka Tekfen ise ikinci yenilgisini aldı.