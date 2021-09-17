Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, hazırlık maçında deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi. Efes, deplasmanda karşılaştığı Zeljko Obradovic yönetimindeki rakibine 92-85 mağlup olurken Stark Arena'da Dusan Ivkovic'e de veda edildi.

Dusan Ivkovic'in doğduğu ve 77 yaşında hayatını kaybettiği Belgrad'da oynanan maçın öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken 15.000 taraftar da Avrupa basketbolunun efsanesine veda etti. Maç öncesi iki takım, "Teşekkürler Duda" yazılı pankartla sahada yer aldılar.

Dusan Ivkovic, A takımlar düzeyinde başantrenör olarak kariyerine Partizan ile başlarken Anadolu Efes ile de başantrenörlük kariyerini sonlandırmıştı.