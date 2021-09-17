Partizan - Anadolu Efes maçında Ivkovic'e veda
Anadolu Efes, Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan ile Sırbistan'da karşı karşıya gelirken sabah saatlerinde hayatını kaybeden iki takımın eski koçlarından Dusan Ivkovic de taraftarların önünde saygıyla anıldı.
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, hazırlık maçında deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi. Efes, deplasmanda karşılaştığı Zeljko Obradovic yönetimindeki rakibine 92-85 mağlup olurken Stark Arena'da Dusan Ivkovic'e de veda edildi.
Dusan Ivkovic'in doğduğu ve 77 yaşında hayatını kaybettiği Belgrad'da oynanan maçın öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken 15.000 taraftar da Avrupa basketbolunun efsanesine veda etti. Maç öncesi iki takım, "Teşekkürler Duda" yazılı pankartla sahada yer aldılar.
Dusan Ivkovic, A takımlar düzeyinde başantrenör olarak kariyerine Partizan ile başlarken Anadolu Efes ile de başantrenörlük kariyerini sonlandırmıştı.