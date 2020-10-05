Transfer döneminde sonlara yaklaşılırken, İtalyan ekibi Parma transferlere devam ediyor. Sarı-Lacivertli kulüp, Nice'in 1995 doğumlu orta sahası Wylan Cyprien'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Parma, bu transfer için Nice'e 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 6.5 milyon Euro.

25 yaşındaki Cyprien, futbola Lens'te başlarken, 2016'da Nice'e transfer oldu. Nice'te büyük bir çıkış yakalayan ve Avrupa devlerinin radarına giren Cyprien bu çıkışını devam ettiremedi. Fransız orta saha geçen sezon Ligue 1'de oynadığı 19 maçta 7 gol kaydetti.