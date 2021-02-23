İtalya, özellikle futbolun en yüksek heyecan içerisinde oynandığı ülkelerden birisidir. Birçok ünlü futbolcu günümüzde Serie A içerisinde oynamakta ve lige daha üst düzey bir performans katmaktadır. Uzun yıllardan beri de Serie A içerisinde mücadele eden Parma futbol takımı, İtalya liginin en önemli takımlarından birisidir.

Parma Stadı'nın adı nedir?

Parma Stadı'nın adı, Stadio Ennio Tardini'dir. 16 Aralık 1913 günü içerisinde kurulmuş olan bu takım, ilk futbol sahasını da 1923 yılında inşa etmiştir. Parma'nın efsane başkanlarından Ennio Tardini'nin ismini taşımakta olan bu stadyum, yüksek bir seyirci kapasitesine de sahiptir.

Parma Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Parma stadının kapasitesi yaklaşık olarak 22.000 kişidir. Serie A'nın ortalama statlarından birisi olan Stadio Ennio Tardini, Serie A için de gerekli tüm özellikleri taşımaktadır. Aynı zamanda birçok ünlü futbolcunun da geçmişteki yolları Parma kulübünde olmuştur. Günümüzün en önemli oyuncu fabrikası olarak bilinen Parma kulübü, teknik heyeti ve scout ekibi ile birlikte günümüzün dünya yıldızlarını keşfeden ekip olarak da bilinmektedir. Maddi sıkıntılar yaşayan ve belirli dönemlerde lige veda etme durumunda kalan, 2007-2008, bu kulüp, her düştüğünde tekrardan lige çıkmayı başarmıştır. Çok ünlü teknik direktörler ile birlikte yolculuğuna devam eden Parma kulübü, Serie A içerisinde yolculuğunu sürdürmektedir.

Parma kulübünün şimdiki teknik direktörü ise, eski futbolcu olan Robert D'Aversa'dır. Aynı zamanda kendisi de İtalyan bir menajerdir.