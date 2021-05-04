Serie A'nın önemli takımlarında Parma, bitime 4 hafta kala matematiksel olarak küme düştü. Sezonun 34.haftasında Torino'ya deplasmanda 1-0 kaybeden Parma 20 puanda kaldı. Bu sezonda sadece 3 kez kazanabilen Parma gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek.

Eski Trabzonsporlu Kucka ve eski Fenerbahçeli Bruno Alves'in formasını giydiği Parma, 2017-18 sezonunda Serie A'ya yeniden yükselmişti. Parma kadrosunda bulunan Gerbvinho ve Hernani'nin adı son günlerde Süper Lig takımlarının transfer gündeminde yer almıştı