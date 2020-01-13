Seria A’da haftanın kapanış mücadelesinde Parma’ya konuk oluyoruz. Geçen hafta Atalanta deplasmanından 5-0’lık mağlubiyetle dönen Parma o mücadeleden önce ligde 3 maçtır kaybetmiyordu. İlk yarıyı beklenmedik şekilde 3-0 geride tamamlayan Parma ikinci yarı da gollere engel olamadı. Lecce ise son 13 lig mücadelesinden sadece 1 tanesini kazanabildi. Alt lige düşme potasında olan ve zorlu mücadele karşısında puan çıkartması gereken Lecce için zorlu bir mücadele olacak. Parma İse 5-0’lık mağlubiyeti unutturmak ve sıralamada yükselme adına mücadeleden puanlar ve morali dönmesi gerek. İki takım için de önem arz eden mücadeleye siz de Misli.com üzerinden canlı bahis ve tek maç oynama imkanıyla iddaa oynayıp heyecana ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Aralarında oynadıkları son 10 mücadelenin 6’sını Parma kazanırken Lecce sadece 1 galibiyet alabildi (3B).

• Parma’nın evinde oynadığı son 5 mücadelenin 4’ü 2,5 ALT bitti.

• Lecce 5 maçtır kazanamıyor.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Tek maç ve Canlı İddaa imkanı olan mücadeleye maç öncesi bahislerde Misli.com üyelerinin tercihi ev sahibi Parma galibiyetinden yana. %47 oynanma oranıyla Parma’nın mücadeleden galip ayrılacağını düşünüyorlar.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı iddaa oynayabileceğiniz karşılaşmanın öne çıkan bahisleri ise Sıradaki Gol ve ev sahibi / deplasman toplam gol sayıları oluyor.

OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Atalanta deplasmanında 5-0’lık yenilgi, Parma’nın güçlü takımlar karşısındaki ofansif tercihlerinin kötü sonuçlar verdiğini yinelemiş oldu. Atalanta gibi hızlı hücum yapan bir takım karşısına orta sahada boşluklar veren Parma, bir anlamda bu ağır yenilgiyi hak etti. Lecce, Lapadula’nın yokluğunda hücumda sıkıntılar yaşadı. Babacar ile beraber ofansif oyunda mücadele gücü yükselen Lecce’de Lapadula, Parma karşısında forma giyebilecek. Lecce’nin eksiksiz olarak sahada olması önemli bir avantaj olacak. Parma’da Gervinho, Karamoh, sakat, Barilla gibi önemli bir oyuncu ise cezalı. Lecce, Lapadula’nın dönüşüyle hücumda etkin bir performans gösterecektir. Parma ise rakibin ofansif oyun tercihine ortak olacaktır. Karşılıklı goller bekliyorum.



