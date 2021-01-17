Bayern Münih'in 19 yaşındaki Hollandalı forveti Joshua Zirkzee, Avrupa futbolunun en umut vaat eden golcülerinden biri olarak öne çıkıyor. Fakat Lewandowski'nin arkasında forma şansı bulmakta zorlanan Zirkzee için İtalya Serie A ekiplerinden Parma devreye girdi.

Everton'ın da ilgilendiği iddia edilen Hollandalı genç golcü için son iddia Todofichajes'ten geldi. Son bilgilere göre Parma'nın 6 ay için kiralık olarak kadroya katılmasının istendiği aktarıldı.

2017'de Feyenoord altyapısından transfer edilen Zirkzee, bu sezon Bundesliga'da sadece 3 maçta toplam 91 dakika forma giyebildi. Alman devi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun Parma'ya kiralanarak gelişim sağlayabileceği aktarılıyor.