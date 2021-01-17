MENÜ

Parma, Bayern Münih'ten Joshua Zirkzee'yi istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Parma, Avrupa futbolunun en umut verici genç yeteneklerinden Joshua Zirkzee'yi Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

17 Ocak 2021, Pazar 17:05 Son Güncelleme:
- A +
Parma, Bayern Münih'ten Joshua Zirkzee'yi istiyor

Bayern Münih'in 19 yaşındaki Hollandalı forveti Joshua Zirkzee, Avrupa futbolunun en umut vaat eden golcülerinden biri olarak öne çıkıyor. Fakat Lewandowski'nin arkasında forma şansı bulmakta zorlanan Zirkzee için İtalya Serie A ekiplerinden Parma devreye girdi. 

Everton'ın da ilgilendiği iddia edilen Hollandalı genç golcü için son iddia Todofichajes'ten geldi. Son bilgilere göre Parma'nın 6 ay için kiralık olarak kadroya katılmasının istendiği aktarıldı. 

2017'de Feyenoord altyapısından transfer edilen Zirkzee, bu sezon Bundesliga'da sadece 3 maçta toplam 91 dakika forma giyebildi. Alman devi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun Parma'ya kiralanarak gelişim sağlayabileceği aktarılıyor. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...