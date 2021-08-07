Parkur Türkiye Şampiyonası, Mersin’de başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, federasyonun 2021 faaliyet programında yer alan ve Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda düzenlenen organizasyonda 55 sporcu yer aldı.

Şampiyonanın hız parkuru etabında gençler ile büyükler kategorilerinde sporcular mücadele etti.

Hız parkuru yarışmaları sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyona yarın yapılacak serbest parkur yarışmalarının ardından sona erecek.

Öte yandan, bu şampiyonada dereceye girecek sporcular 9-12 Eylül’de Bulgaristan’da düzenlenecek olan Parkur Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde edecek.

Hız parkurunda dereceye giren sporcular şöyle:

- Hız parkuru genç kadınlar: 1. Doğa Etkiner (Mersin), 2. Zeynep Hatice Yılmaz (İstanbul).

- Hız parkuru genç erkekler: 1. Emre Korkmaz (Bursa), 2. Tuğra Tekeş (Mersin), 3. Eren Demir (Sinop).

- Hız parkuru büyük kadınlar: 1. Beyza Günyaz (İstanbul), 2. Esmanur Balgül (Sinop), 3. Sema Fidel Aslan (Bolu).

- Hız parkuru büyük erkekler: 1. Sarp Eren Odabaş (İzmir), 2. Furkan Karataştan (Yalova), 3. Furkan Durmuşcan (Mersin).

AA