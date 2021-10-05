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Park Ji-sung'dan Manchester United taraftarlarına 'ırkçılık' uyarısı

Manchester United'ın eski oyuncularından Güney Koreli Park Ji-sung, kulüp taraftarlarına ırkçılık içeren tezahüratı bırakmaları için çağrıda bulundu.

05 Ekim 2021, Salı 13:43 Son Güncelleme:
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Park Ji-sung'dan Manchester United taraftarlarına 'ırkçılık' uyarısı

Manchester United'lı taraftarların Wolverhampton maçında Güney Koreli Hee-Chan Hwang'a yönelik tezahüratlarının ardından eski bir United futbolcusu olan ve aynı zamanda bir Güney Koreli olan Park Ji-sung taraftara söz konusu tezahüratın 'ırkçılık' içerdiği için bırakılması çağrısında bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre Park ji-sung, söz konusu tezahüratın Kore halkı için ırkçı hakaret içerdiğini dile getirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Taraftarlara bu kelimeyi kullanmalarını bırakmaları adına bilgilendirmeliyim. Bu kelime bugünlerde genellikle Kore halkına ırkçı bir hakarettir."

"Kore'de işler çok değişti. Tarihsel olarak bu söz doğrudur, ancak bugünlerde, özellikle genç nesil, gerçekten sevmiyorlar. Bu şarkıyı duyduklarında Koreliler rahatsız oluyor."


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