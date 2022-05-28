Paris'teki Stade de France'ın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finali öncesi skandal üstüne skandal meydana geldi. TSİ 22.00'de başlaması gereken dev final, taraftarların girişlerinin beklenmesi nedeniyle 15 dakika ertelendi. Daha önce görülmemiş bu olay sonrası Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunun finaline 2 erteleme daha geldi.

Skandal üstüne skandal!

Stadyum dışında güvenlik görevlileriyle taraftarlar arasında arbede yaşanırken merdivenden koşarak giriş yapmak isteyen bazı taraftarlar yaralandı. UEFA yetkilileri, güvenliğin artırılması için yerel polis güçleriyle görüşürken devreye Fransa Futbol Federasyonu da girdi. Yetkililer, 22.30'a, daha sonra da 22.36'ya ertelenen maçın saatinde başlatılması için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

15 bin biletsiz taraftar

15 bin biletsiz taraftarın finale bir şekilde girmeyi başardığı anlaşılırken biletli taraftarların saatlerce içeri alınamadığı aktarıldı. Çocukların da olduğu bölgelerde biber gazı sıkılması eleştirilere sebep olurken dev final 22.36'da başladı.

UEFA Disiplin Kurulu'ndan soruşturma kararı

Yaşanan bu skandallar sonrası UEFA Disiplin Kurulu, konuyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı. Stade de France'a kaçak giren taraftarların bulunabilmesi için güvenlik odasındaki kamera kayıtlarını izleyen görevliler, iki İngiliz taraftardan şüphelendi. Başkasının koltuğuna oturmakta ısrarcı oldukları anlaşılan ve münakaşaya giren iki İngiliz taraftarın biletli olmadığı anlaşıldı. Güvenlik odasına götürülen Liverpool'lu futbolseverler, polis merkezine sevk edilmek üzere saha dışına alındı.







