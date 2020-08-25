Paris’i cehenneme çevirdiler!

Final maçı sırasında Fransa’da PSG’nin ezeli rakibi Marsilya’da Paris temsilcisinin formasını giymek yasaktı. Marsilya’da büyük bir sıkıntı yaşanmazken, asıl olaylar ise Bayern Münih mağlubiyeti sonrası Başkent’te yaşandı. Paris sokaklarında çıkan olaylarda holiganlar, arabaları yaktı, çevreye zarar verdi ve polisle çatıştı. Sabahın ilk saatlerine kadar süren olaylarda Fransız polisinin yaklaşık 150 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Ayrıca salgına rağmen Portekiz’deki final maçını Paris’te dev ekrandan yaklaşık 5 bin kişinin birlikte izlediği de öğrenildi.