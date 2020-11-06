Paris Saint Germain'li oyuncular maçtan bir gün önce antrenmanı tamamladıktan sonra kaldıkları otele döndüler ancak tam 10 oyuncu otelin asansöründe kaldı. İtfaiyecilerin gelerek müdahale ettiği ve kurtardığı yıldızların Moise Kean, Angel Di Maria, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Marquinhos, Bandiougou Fadiga, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Colin Dagba ve Kays Ruiz-Atil olduğu açıklandı.

Kurtarma işleminin sonlarına doğru ise korkulu dakikalar, eğlenceli anlara dönüştü. Oyunculardan Layvin Kurzawa, Instagram hikayesine bu durumu koyarak arkadaşlarıyla dalga geçti.