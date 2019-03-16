Paris Saint Germain'in 34 yaşındaki Brezilyalı stoperi Thiago Silva, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşi ve çocuklarıyla birlikte Fransız vatandaşı olduklarını açıkladı.

Haberi resmi Instagram hesabı aracılığıyla takipçilerine duyuran tecrübeli savunmacı, "Bu bizim için çok mutlu bir gün. Zira 6,5 yıldır Paris'teyiz ve burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Bizi çok iyi ağırlayan ve unutulmaz anlar yaşatan Fransa'ya teşekkürler. Yaşasın Fransa!" ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



