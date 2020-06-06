Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint - Germain'in şampiyon ilan edilmesiyle 2019-2020 sezonu son bulurken, Fransız ekibinin attığı goller ise akıllara kazındı. Neymar Jr'den Angel Di Maria'ya, Kylian Mbappe'den pek çok yıldıza kadar Paris Saint-Germain bu sezon Lig 1'de attığı gollerin en iyilerini sizler için derledik.

NEYMAR JR KİMDİR?

Tam adı Neymar da Silva Santos Júnior ya da bilinen adıyla Neymar, forvet mevkinde görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Şu an Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain FC'de 10 numaralı formayı giymektedir.

2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur. 2011 ve 2012 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 2011 yılında Santos - Flamengo maçının 26. dakikasında attığı gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmiştir ve Neymar 2011 FIFA Puskás Ödülü'nün sahibi olmuştur.

2013 yılında millî takımıyla almış olduğu FIFA Konfederasyonlar Kupası turnuvasının sonunda Adidas Altın Top ödülüne layık görülmüştür. Bu turnuvada çıktığı 5 maçta (412 dakika) 4 gol atmıştır ve turnuvanın final maçında maçın adamı seçilmiştir.

Neymar, 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gözlerini açtı. 2003 yılında daha 11 yaşındayken Santos'ta futbol kariyerine başladı. 2009 yılında Santos ile profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkmadan önce, kulübün altyapı takımıyla birçok maçta yer aldı. Profesyonel kariyerinin ilk senesinde (2009) Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi oldu ve o yıl Copa Libertadores'in alınmasında en çok payı olan oyunculardan biriydi.

İlk millî maçını daha 18 yaşındayken ABD'ye karşı oynadı ve takımının 2-0 kazandığı maçta bir de gol attı. 2013-14 sezonu başlamadan önce 57 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Sezon başlamadan önce yapılan 2013 Konfederasyon Kupası'nda 10 numarasını giydiği Brezilya millî takımı kupanın, Neymar ise 5 maçta attığı 4 gol ile turnuvanın sonunda verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu.

Santos

2003 yılında Santos altyapısında futbola başlayan Neymar 2009 yılında profesyonel oldu ve A Takım'da oynamaya başladı.

Neymar, 2010 sezonundaki performansıyla Manchester City, Inter, Real Madrid gibi birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. Başta Real Madrid ve Chelsea olmak üzere büyük kulüpler Neymar'ın menajeri Wagner Ribeiro ile görüşmelere başladı.

Chelsea'yi, genç yıldızı Neymar'ı ayartmaya çalışmakla suçlayan Santos, 30.000.000 £'dan aşağı bir teklifi kabul etmediklerini açıkladı. Neymar için çok ısrarlı olan Chelsea'nin yaptığı teklifin düşük olması sebebiyle transfer gerçekleşmedi.

Chelsea'nin yaptığı 17.000.000 £ ilk teklifi yeterli bulmayan Santos, genç futbolcunun sözleşmesindeki fesih (Serbest Kalma bedeli) bedeli olan 30.000.000 £'da ısrarcı olmuştu. Siyah-beyazlı kulüp, teklifine olumsuz yanıt verilmesine rağmen Neymar’la görüşmeleri sürdüren Chelsea'yi de FIFA’ya şikâyet etmekle tehdit etmişti.

Brezilya futbolunun efsane ismi Pelé eski takım arkadaşı Robinho ve Brezilya millî takımının yeni teknik direktörü Mano Menezes de, Chelsea hakkında olumsuz görüş bildirdi. Menezes; “ Neymar'ın içinde bulunduğu durumu anlayabiliyorum. Ancak hem kendi açısından hem de Brezilya futbolu açısından Santos'ta kalması daha akıllıca olacaktır. Santos şu anda iyi durumda ve Neymar, kulübünde kendini geliştirebilir.'' dedi. Genç futbolcu Neymar da, büyüklerinin tavsiyelerini dikkate alacağını söyledi ve “Ne yapacağımı bilmiyorum ama Santos gibi şampiyon bir takımı bırakıp Chelsea ya da bir başka kulübün rezerv takımına gitmem. Böyle bir durumda kalmak daha akıllıca olur. Karar vermeden önce Menezes'in tavsiyesini de dikkate alacağım.''' ifadelerini kullandı.

Neymar bu tavsiyeleri dinleyerek bir yıl daha takımdan ayrılmama kararı aldı. Santos yönetiminin 20 yaşındaki yıldız oyuncusunu kadroda tutmak için bütün imkânlarını seferber ettiğini belirten menajer Riberio, "Santos'un önerdiği sözleşme mükemmeldi. Antrenman sürelerinden ailevi konulara kadar çok kapsamlı ve tatmin edici bir sözleşme imzaladık." dedi. Neymar, 2009'dan bu yana forma giydiği 224 maçta 136 gol kaydetti. 32 kez terlettiği Brezilya millî takımı formasıyla da 20 gole imza attı.

FC Barcelona

25 Mayıs Cumartesi günü resmen Barcelona'ya transfer oldu. Transfer haberlerini Barcelona ve Santos kulüpleri resmî internet sitelerinden duyurdular. İspanyol basınına göre Barcelona, Neymar için Santos'a 54 milyon euro bonservis ücreti ödedi. 19 Şubat 2014 tarihinde, İspanya Ulusal Mahkeme Savcılığı transferde vergi kaçırıldığı iddiasıyla Barcelona'ya dava açılmasını talep etti.

Paris Saint-Germain FC

2017-18 sezonu öncesinden PSG ile 222 Milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle görüşmelere başladı.

Neymar PSG'ye transfer oldu! Neymar, 222 milyon Euro karşılığında PSG'ye transfer oldu . Paris Saint-Germain, Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

NEYMAR'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

U-17

2009 da ilk defa U-17 katagorisinde Brezilya millî takım formasını giydi. Burada gösterdiği performansla 2010 FIFA Dünya Kupası finallerine alınması istendi. Brezilya futbolunun efsane ismi Pelé ve eski ünlü futbolcu Romário ve Formula pilotu Felipe Massa Neymar'ın Dunga tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası'na çağrılmasını istedi. Fakat Dunga tarafından açıklana 23 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.

U-20

7 Kez Brezilya U-20 millî takım formasını giyen Neymar bu maçlarda 9 gol kaydetti.

A Takım

2010 FIFA Dünya Kupası’ndan sonra Brezilya millî takımının başına geçen Menezes, Neymar'a 10 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan hazırlık maçında ilk kez forma verdi. 11 numaralı forma ile sahaya çıkan Neymar bir de gol attı. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya - Kolombiya maçında Kolombiya'lı Zúñiga tarafından belden sakatlandı ve belinde kırık olduğu belirlenmiştir.

2014 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya millî takımının başına geçen Dunga'nın 2014 Eylül ayından itibaren Thiago Silva yerine takımın yeni kaptanının Neymar olduğunu açıklamıştır.