Sezon başı Real Madrid'den ayrılıp Paris Saint-Germain'e transfer olan tecrübeli stoper sakatlığı nedeniyle henüz yeni takımında forma giyemedi.

Sakatlığını atlatan tecrübeli stoper takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.

Sergio Ramos'un durumu hakkında bilgiler veren Mauricio Pochettino, futbolcusunun durumunu değerlendireceklerini belirterek, "İyi antrenman yapıyor. İlerlemesi iyi, doğru yolda devam ediyor. Nantes'a karşı kadroda yer alıp alamayacağını analiz edeceğiz. Onun gibi bir oyuncu için oynamamak kolay değil." ifadelerinde bulundu.



