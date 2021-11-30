İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba, PSG'nin başkanı ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Pogba'nın ülkesine dönebileceği iddia edildi.

Sergio Ramos, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ve Georginio Wijnaldum gibi yıldız futbolculara bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Fransız ekibi, bu sefer Manchester United'in yıldız oyuncusu Paul Pogba'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor.

İspanya basınında yer alan habere göre, Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan Paul Pogba'yı ülkesine getirmek için avantajlı olan Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde Pogba ile görüşmeler gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Nasser El-Khelaifi ile Paul Pogba görüşmesi sonrasında Pogba'nın ülkesine gideceğini yazdılar.



