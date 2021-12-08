Maçın ilk yarısında Kylian Mbappe'nin attığı gollerle öne geçen Paris Saint-Germain, Messi'nin 38. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkarttı.

Yedi kez Ballon d'Or sahibi olan Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve RB Leipzig karşılaşmalarından sonra gol atarak takımı adına ilk üç maçında gol atma başarısı gösterdi. Bunu yaparken, Messi, George Weah (1994) ve Neymar'ın (2017) izinden giderek, PSG tarihinde kulüp için Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında oynadığı ilk üç maçta gol atan üçüncü oyuncu oldu.

Lionel Messi Fransa kariyerinde çıktığı 14 maçta 6 gol atarken 3 asist yaptı.



