Fransa'da yılın futbolcusu Mbappe
Fransa Ligue 1'de sezonun en iyi oyuncusu, PSG'den Kylian Mbappe seçildi.
25 Mayıs 2021, Salı 06:58
Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, anlaşılmaz bir şekilde yılın en iyi takımında bile yer almadı! Burak, Mbappe'li PSG'yi, Lille'le birlikte dize getirirken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekiciydi. Mbappe'nin 2013 yılında odasındaki Cristiano Ronaldo resimleriyle dolu fotoğrafına fotomontaj yapılarak Burak'ın resimlerinin konulması, görenleri bir hayli güldürdü..
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