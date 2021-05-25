MENÜ
SuperTuyo
SÜPERTÜYO
Spor Haberleri Paris St Germain Fransa'da yılın futbolcusu Mbappe

Fransa'da yılın futbolcusu Mbappe

Fransa Ligue 1'de sezonun en iyi oyuncusu, PSG'den Kylian Mbappe seçildi.

25 Mayıs 2021, Salı 06:58
- A +
Fransa'da yılın futbolcusu Mbappe

Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, anlaşılmaz bir şekilde yılın en iyi takımında bile yer almadı! Burak, Mbappe'li PSG'yi, Lille'le birlikte dize getirirken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekiciydi. Mbappe'nin 2013 yılında odasındaki Cristiano Ronaldo resimleriyle dolu fotoğrafına fotomontaj yapılarak Burak'ın resimlerinin konulması, görenleri bir hayli güldürdü..

YORUM YAZ

SANA ÖZEL HABERLER

Ada basınından günün transfer iddiaları

Ada basınından günün transfer iddiaları

Galatasaray ile Başakşehir kupada 2. randevuda

Galatasaray ile Başakşehir kupada 2. randevuda

Galatasaray rekoru kıracak! İşte Kerem Aktürkoğlu'na önerilen bonservis bedeli

Galatasaray rekoru kıracak! İşte Kerem Aktürkoğlu'na önerilen bonservis bedeli

Burak Yılmaz'ın ayrılık kararı almasının altındaki gerçek ortaya çıktı

Burak Yılmaz'ın ayrılık kararı almasının altındaki gerçek ortaya çıktı

Galatasaray'da iki transfer operasyonu! Görüşmeler başlıyor...

Galatasaray'da iki transfer operasyonu! Görüşmeler başlıyor...

Efsane isimden olay Weghorst ve Ronaldo kıyaslaması

Efsane isimden olay Weghorst ve Ronaldo kıyaslaması