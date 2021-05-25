Fransa'da yılın futbolcusu Mbappe

Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, anlaşılmaz bir şekilde yılın en iyi takımında bile yer almadı! Burak, Mbappe'li PSG'yi, Lille'le birlikte dize getirirken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekiciydi. Mbappe'nin 2013 yılında odasındaki Cristiano Ronaldo resimleriyle dolu fotoğrafına fotomontaj yapılarak Burak'ın resimlerinin konulması, görenleri bir hayli güldürdü..