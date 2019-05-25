Paris Saint Germain, 'Thomas Tuchel ile devam' dedi!

Fransa Ligue 1'de son 7 sezonda 6'ncı kez şampiyonluğa ulaşan ancak Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turda Manchester United'a elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Paris Saint Germain, Thomas Tuchel'le yola devam etme kararı aldı. Fransız kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla sezon başında göreve getirdiği Alman teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu.

Böylelikle PSG'deki kontratı 2021 yazında son bulacak olan Tuchel, imza töreninde yaptığı açıklamada "Yeni sözleşme imzalamaktan ötürü hem gururlu hem de mutluyum. Başkana ve kulübe bana ve ekibime duydukları güvenden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu sözleşme, benim bu kulübü hedeflerine ulaştırmam noktasında daha çok kamçılayacak. Taraftarlarımıza bana gösterdiği destekten ötürü minnettarım. Kulübümüz için daha güzel günler yakında." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler