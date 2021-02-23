Paris Saint-Germain'in maçlarını oynadığı görkemli stadyum da diğer birçok stat gibi köklü geçmişi ile futbol tarihine ışık tutmakta ve tutkulu taraftarlara ev sahipliği yapmaktadır.

Paris Saint-Germain Stadı'nın adı nedir?

Stadın tam adı aslında Prensler Parkıdır, yani Fransızca adıyla Parc des Princes, tarihi ise oldukça köklü olan bu stat Fransız, Paris Saint-Germain Futbol Kulübü'nün maçlarını oynadığı stadyumdur.

Parc des Princes ismi Türkçede “Prensler Parkı” anlamına gelmektedir. İsminin kökeni ise stadın olduğu bölgede çok önceden Fransız Kralların ve prenslerin avlandığı, büyük bir park olmasından dolayı gelmektedir. Stadın olduğu alanın 18. Yüzyılda asil bir ailenin av köşkü olduğu da bilinmektedir.

19. yüzyılın sonunda olimpik amaçla yapılan stat ilk olarak 1897 yılında inşa edilmiş ve 1900 yılında olimpiyatlara ev sahipliği yapmış olmasından dolayı oldukça eski, köklü bir yapıdır. Daha sonra burada futbol ve bisiklet yarışları da düzenlenmiş, daha çok veledrom görevinde kullanılmış olan prensler parkı, aynı zamanda, 1924 yılının yaz olimpiyatlarına da ev sahipliği yapmıştır.

Paris’in güneyinde yer alan stadyum, uzun yıllar Fransa Stadyumu yapılana kadar Fransa’nın ulusal stadyumu unvanını korumuştur. Zaman içinde tadilat, yenileme ve genişletme çalışmaları da yapılmış stat, çok önemli kupa maçlarının düzenlendiği yapı olma özelliğini taşımaktadır.

Paris Saint-Germain Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Yaklaşık 47.000 kapasiteli olan Prensler Parkı, Futbol Stadyumu yapmak için yıkılmış ancak 1972'de 48.713 kişi kapasitesi bulunan yeni stad tasarlanmıştır. Böylece Prensler Parkı, 1972 yılındaki çalışmalarla bugünkü halini büyük oranda almıştır.

Prensler Parkı 1974 yılından günümüze kadar Paris Saint-Germain Futbol kulübüne ev sahipliği yapmaktadır.