Paris Saint-Germain (PSG) - Reims maç sonucu: 0-2

Fransa Ligue 1'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain, sahasında Reims'i konuk etti.

Reims, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı.

Konuk ekibi galibiyete taşıyan goller 29. dakikada Hassane Kamara ve 90+4'te Boulaye Dia'dan geldi.

Paris Saint-Germain, bu sonuçla 22 maç sonra iç sahadaki ilk yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Mauro Icardi'den yoksun çıkan PSG'nin hücum hattaında Maxim Choupo-Moting de sakatlandı ve 42. dakikada yerini Angel Di Maria'ya bıraktı.

PSG, bu sonuçla ligdeki 7. maçında 2. yenilgisini alarak 15 puanda kalırken Reims 3. galibiyetini elde etti ve puanını 11'e yükseltti.

Fransız devi PSG, 1 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.