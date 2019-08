Paris Saint Germain, Neymar görüşmelerini doğruladı!

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar'ın Barcelona'ya transferinde son derece kritik günler yaşanıyor. Sky Sport İtalya televizyonunun birkaç gün evvel Katalan ekibine geri döneceğini duyurduğu 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili kulübünden gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Haziran ayında PSG'nin sportif direktörlüğüne getirilen Leonardo, dün Ligue 1'in dördüncü haftasında Metz'i deplasmanda 2-0 yendikleri mücadelenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada yıldız isim için Barça'yla görüştüklerini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için anlaşmaya varmış değiliz. Bu noktada her şey Barcelona'ya bağlı. Transfer penceresi çok kısa bir süre içinde kapanacak ve biz her türlü görüşmeye açığız. Neymar'ın kulüpten ayrılmak istediği açık. Bizim de duruşumuz net. Her zaman söylediğimiz gibi bizi memnun edecek bir teklif geldiği takdirde oyuncuyu bırakmaya hazırız.

Ne var ki Barça'dan tatmin edici bir teklif henüz gelmedi. Neymar'ı satmadan evvel onun boşluğunu dolduracak bir ismi kadromuza katmayı istiyoruz. Örneğin 27 Ağustos'ta bize önerdikleri Ousmane Dembele gibi... Barcelona, takasta kullanmak istedikleri oyuncuların bize gelmeye hazır olduğunu söylüyor ama ortada resmileşmiş hiçbir şey yok."

