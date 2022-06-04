Roma'nın başında yer alan Jose Mourinho'nun gelecek sezonda Paris Saint-Germain'in başına geçeceği iddia edildi. Telegraph'ta yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, Portekizli teknik adama teklif götürmeye hazırlanıyor. Haziran 2023 yılına kadar Fransız ekibinin başındaki Mauricio Pochettino'nin sözleşmesi bulunsa da PSG yöneticileri, Mourinho'yu Arjantinli teknik adamın yerine getirmeyi planlıyor.

Mourinho, geçen yıl Roma ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı ve İtalyan kulübüyle Serie A'da sezonu 6. sırada tamamladı. Mourinho yönetimindeki Roma, geçen ayki finalde Feyenoord'u yenerek Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı. 59 yaşındaki tecrübeli teknik adam dünya futbolunun en büyük kulüplerinden bazılarını yönetti ve Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da lig şampiyonluğu kazandı. Teknik direktör olarak dört büyük Avrupa kupası bulunuyor. Manchester United'da geçirdiği süre boyunca Avrupa Ligi'ni kazanırken Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

PSG ARAYIŞ İÇERİSİNDE

PSG'de ise Pochettino'nun koltuğu sallanıyor. PSG'li yöneticiler, Zinedine Zidane'ı Arjantinli teknik adamın yerine getirmeyi planlıyordu. Ancak Real Madrid efsanesi bu teklifi geri çevirdi.

Bu durumun ardından Fransız ekibi rotasını dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya çevirdi.

Mourinho'nun Kylian Mbappe ve Messi gibi yıldızların olduğu bir takımı yönetmesinin ilginç olabileceği konuşuluyor.