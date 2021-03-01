Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtladı.

Birçok kullanıcı yıldız futbolcuya hayranlıklarını ve arkadaş olma isteklerini belirtirken Neymar'ı şaşkına çeviren ilginç mesajlar da geldi. Kadın olduğu tahmin edilen bir kullanıcı "Adını popoma dövme yaptırdım" şeklinde yazı paylaşınca 28 yaşındaki futbolcu şaşkınlığını gizleyemedi. Neymar, bu mesaja kahkaha atarak yanıt vermekle yetindi.

147 milyon takipçisi bulunuyor

Paris Saint Germain'in yıldız golcünün kişisel Instagram hesabında 147 milyon takipçisi bulunuyor.

Şubat ayının başında sakatlandı

Neymar, Şubat ayının başında Fransa Kupası'nda oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Golcü futbolcu, o tarihten beri forma giyemiyor.