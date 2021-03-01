Paris Saint-Germain futbolcusu Neymar'ı şaşırtan mesaj: Adını popoma dövme yaptırdın
Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Instagram'daki hikaye bölümünden hayranlarıyla buluştu. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan 29 yaşındaki futbolcuya onlarca mesaj gelirken içlerindenden bir tanesi Neymar'ı şaşkına çevirdi. Kadın olduğu tahmin edilen bir takipçisinin "Adını po..ma dövme yaptırdım" şeklindeki yazısına oldukça şaşıran Brezilyalı futbolcu, hayranına kahkaha atarak yanıt verdi.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sosyal medyada hayranlarının sorularını yanıtladı.
Birçok kullanıcı yıldız futbolcuya hayranlıklarını ve arkadaş olma isteklerini belirtirken Neymar'ı şaşkına çeviren ilginç mesajlar da geldi. Kadın olduğu tahmin edilen bir kullanıcı "Adını popoma dövme yaptırdım" şeklinde yazı paylaşınca 28 yaşındaki futbolcu şaşkınlığını gizleyemedi. Neymar, bu mesaja kahkaha atarak yanıt vermekle yetindi.
147 milyon takipçisi bulunuyor
Paris Saint Germain'in yıldız golcünün kişisel Instagram hesabında 147 milyon takipçisi bulunuyor.
Şubat ayının başında sakatlandı
Neymar, Şubat ayının başında Fransa Kupası'nda oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Golcü futbolcu, o tarihten beri forma giyemiyor.