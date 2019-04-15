Paris-Roubaix'de, Philippe Gilbert'in ikinci baharı

Yılın 3. Anıtsal Klasiği Paris-Roubaix'yi, Deceuninck-Quick Step'in 36 yaşındaki bisikletçisi Philippe Gilbert kazandı. Belçikalı sporcu, bu galibiyetle birlikte kariyerindeki 5. Anıtsal Klasik zaferini elde etti.

15 Nisan 2019, Pazartesi 08:50
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Paris-Roubaix'de, Philippe Gilbert'in ikinci baharı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Bisiklet dünyasının en özel etkinliklerinden biri olan Paris-Roubaix yarışı, dün 174 sporcunun katılımıyla 117. yaşını kutladı. 257 km'lik parkurunun içinde, 29 ayrı sektörden oluşan toplam 54,5 km'lik parke taşlı yollarıyla, diğer Anıtsal Klasiklerden ayrılan efsane yarışta, her yıl unutulmayacak yeni hikayeler yazılıyor. Bu seneki hikayenin baş kahramanı ise, Deceuninck-Quick Step'in tecrübeli yıldızı Philippe Gilbert oldu.

Kariyerinde 4 Anıtsal Klasik zaferi bulunan (Lombardia 2009- 2010, Liège 2011 ve Flanders 2017) Belçikalı yıldız, starttan sonraki 190 km boyunca soğukkanlı ve sakin bir yarış sürdürdü. Bitişe 67 km kala Katusha Alpecin'den Nils Politt'in yaptığı atağa, Bora-Hansgrohe'li Rüdiger Selig'le birlikte karşılık vererek, yarışın en önünde yer alan Wesley Kreder'i yakaladılar. Bir ara geçen yılın şampiyonu Peter Sagan'ın da dahil olduğu 8 kişilik bir grupla en önde yarışı sürdürseler de, Politt ve Gilbert bu kalabalığın içinden sıyrılarak Roubaix velodromuna baş başa giriş yaptılar.

Son 1 km'de Gilbert, kendisine nazaran tecrübesiz rakibinin Politt'in arkasında kalmayı tercih etti ve doğru anda sprinte kalkarak 117. Paris-Roubaix yarışının galibi oldu. 36 yaşındaki bisikletçi, bu zaferle birlikte, Sean Kelly'den sonra 4 farklı anıtsal klasiği kazanan ikinci isim olmayı başardı.

Philippe Gilbert'in 5 saat 58 dakika 2 saniyede lider tamamladığı yarışta, Nils Politt (Politt Nils) ikinci, Yves Lampaert (Deceuninck - Quick Step) üçüncü, Sep Vanmarcke (EF Education First) dördüncü ve Peter Sagan (BORA - hansgrohe) beşinci oldu.

117. Paris-Roubaix'nin ilk 10'u:

1   Gilbert Philippe   Deceuninck - Quick Step   500   275   5:58:02

2   Politt Nils   Team Katusha - Alpecin   400   200   ,,

3   Lampaert Yves   Deceuninck - Quick Step   325   150   0:13

4   Vanmarcke Sep   EF Education First   275   120   0:40

5   Sagan Peter   BORA - hansgrohe   225   100   0:42

6   Sénéchal Florian   Deceuninck - Quick Step   175   90   0:47

7   Teunissen Mike   Team Jumbo-Visma   150   80   ,,

8   Štybar Zdeněk   Deceuninck - Quick Step   125   70   ,,

9   Šiškevičius Evaldas   Delko Marseille Provence   100   60   ,,

10   Langeveld Sebastian   EF Education First   85   50   ,,

*Yarış sonuçlarının tamamını görmek için tıklayın

21. yüzyılın en yaşlı ikinci Paris - Roubaix galibi

Philippe Gilbert ayrıca, elde ettiği bu zaferle, Mathew Hayman'dan sonra 21. yüzyılda Paris-Roubaix'yi kazanan en yaşlı ikinci sporcu oldu. 2016 yılında 37 yaşında Paris-Roubaix'yi kazanan Hayman, bu yılın başında kariyerini sonlandırmıştı.

174 bisiketçiden 100'ü bitirebildi

Start alan 174 bisikletçiden yalnızca 100'ünün bitirebildiği yarışta, kalan 74 isimden 10'u zaman limitinin dışında kaldı diğerleri ise bitiş çizgisini bile göremedi.

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