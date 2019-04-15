A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Bisiklet dünyasının en özel etkinliklerinden biri olan Paris-Roubaix yarışı, dün 174 sporcunun katılımıyla 117. yaşını kutladı. 257 km'lik parkurunun içinde, 29 ayrı sektörden oluşan toplam 54,5 km'lik parke taşlı yollarıyla, diğer Anıtsal Klasiklerden ayrılan efsane yarışta, her yıl unutulmayacak yeni hikayeler yazılıyor. Bu seneki hikayenin baş kahramanı ise, Deceuninck-Quick Step'in tecrübeli yıldızı Philippe Gilbert oldu.

Kariyerinde 4 Anıtsal Klasik zaferi bulunan (Lombardia 2009- 2010, Liège 2011 ve Flanders 2017) Belçikalı yıldız, starttan sonraki 190 km boyunca soğukkanlı ve sakin bir yarış sürdürdü. Bitişe 67 km kala Katusha Alpecin'den Nils Politt'in yaptığı atağa, Bora-Hansgrohe'li Rüdiger Selig'le birlikte karşılık vererek, yarışın en önünde yer alan Wesley Kreder'i yakaladılar. Bir ara geçen yılın şampiyonu Peter Sagan'ın da dahil olduğu 8 kişilik bir grupla en önde yarışı sürdürseler de, Politt ve Gilbert bu kalabalığın içinden sıyrılarak Roubaix velodromuna baş başa giriş yaptılar.

Son 1 km'de Gilbert, kendisine nazaran tecrübesiz rakibinin Politt'in arkasında kalmayı tercih etti ve doğru anda sprinte kalkarak 117. Paris-Roubaix yarışının galibi oldu. 36 yaşındaki bisikletçi, bu zaferle birlikte, Sean Kelly'den sonra 4 farklı anıtsal klasiği kazanan ikinci isim olmayı başardı.

Philippe Gilbert'in 5 saat 58 dakika 2 saniyede lider tamamladığı yarışta, Nils Politt (Politt Nils) ikinci, Yves Lampaert (Deceuninck - Quick Step) üçüncü, Sep Vanmarcke (EF Education First) dördüncü ve Peter Sagan (BORA - hansgrohe) beşinci oldu.

117. Paris-Roubaix'nin ilk 10'u:

1 Gilbert Philippe Deceuninck - Quick Step 500 275 5:58:02

2 Politt Nils Team Katusha - Alpecin 400 200 ,,

3 Lampaert Yves Deceuninck - Quick Step 325 150 0:13

4 Vanmarcke Sep EF Education First 275 120 0:40

5 Sagan Peter BORA - hansgrohe 225 100 0:42

6 Sénéchal Florian Deceuninck - Quick Step 175 90 0:47

7 Teunissen Mike Team Jumbo-Visma 150 80 ,,

8 Štybar Zdeněk Deceuninck - Quick Step 125 70 ,,

9 Šiškevičius Evaldas Delko Marseille Provence 100 60 ,,

10 Langeveld Sebastian EF Education First 85 50 ,,

*Yarış sonuçlarının tamamını görmek için tıklayın

21. yüzyılın en yaşlı ikinci Paris - Roubaix galibi

Philippe Gilbert ayrıca, elde ettiği bu zaferle, Mathew Hayman'dan sonra 21. yüzyılda Paris-Roubaix'yi kazanan en yaşlı ikinci sporcu oldu. 2016 yılında 37 yaşında Paris-Roubaix'yi kazanan Hayman, bu yılın başında kariyerini sonlandırmıştı.

174 bisiketçiden 100'ü bitirebildi

Start alan 174 bisikletçiden yalnızca 100'ünün bitirebildiği yarışta, kalan 74 isimden 10'u zaman limitinin dışında kaldı diğerleri ise bitiş çizgisini bile göremedi.