Batuhan Özdemir /fanatik.com.tr

UCI World Tour takviminde yeni sezonun önemli yarışlarından Paris - Nice Turu, 23 takım 161 sporcuyla dün resmen başladı. 77'incisi düzenlenen organizasyonun 138,5 km'lik ilk etabı Saint-Germain-en-Laye'i, Team Jumbo-Visma takımından Dylan Groenewegen, 3 saat 17 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Sprint finişinde ikinciliği Lotto Soudal'den Caleb Ewan, üçüncülüğü ise Deceuninck - Quick Step'ten Fabio Jakobsen aldı.

Sarı mayo Groenewegen'in, yeşil mayo Jakobsen'in

İlk gün kazananı olmasından dolayı aynı zamanda hem genel klasman lideri hem de sprint lideri olan Groenewegen, etap sonunda sarı ve yeşil mayonun sahibi oldu. Hollandalı sprinter bugün koşulacak ikinci etapta sarı mayoyu giyecek. Etabı ikinci sırada tamamlayan Caleb Ewan, genç kategorisinde lider olduğundan "En iyi genç" mayosu olan beyazı kazandı. Puan sıralamasında bu iki ismin ardında yer alan Jakobsen yeşil mayoyu bugünkü etapta sırtına geçirecek. İlk etabın tırmanış liderliğini ise, Direct Energie takımından Fransız bisikletçi Damien Gaudin aldı.

Üç kişi bitiremedi

161 sporcunun katılımıyla başlayan ilk günde, 3 isim etabı tamamlayamadı.

Bu isimler:

Martijn Tusveld - Team Sunweb

Jasper de Buyst - Lotto Soudal

Michael Matthews - Team Sunweb

İkinci etap: Les Bréviaires › Bellegarde

77. Paris - Nice Turu, bugünkü 163.5 km'lik Les Bréviaires › Bellegarde etabıyla devam edecek. 158 bisikletçinin katılımıyla, düz bir parkurda yapılacak yarış Türkiye saatiyle 14.40'ta başlayacak.