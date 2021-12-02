Paris Lee: Bir an önce birlik olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in 13. haftasında Fransız ekibi Monaco, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi Monaco'nun önemli isimlerinden Paris Lee, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçından çok takım olarak yaşadıkları sorunlara değinen Lee, "Her maç önemlidir. Bu maçın bir diğerinden daha önemli olduğunu düşünerek kendi üzerimizde baskı yaratmamalıyız. Ama buna rağmen bu deplasman için bizde beklentiler yüksek. Birlik olmalıyız. Bir an önce bir araya gelmeliyiz. Birlik olduğumuzda bizimle karşılaşacak tüm takımlar için tehlikeli olacağız. Doğru formülü bulmayı başarırsak Monaco, karşı koyulması çok zor bir takım olacak" ifadelerini kullandı.