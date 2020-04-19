Brezilya'da Gazeta do Povo tarafından yapılan ankete göre eski Fenerbahçeli Alex, Parana doğumlu en iyi oyuncu olarak tanımlandı.

11 adayın yer aldığı listede toplam 1758 oyun %59'unu alan Alex, rakiplerine fark atmayı başardı.

Eski Fenerbahçeli ismi takip eden en yakın rakipleri ise %15 ile şimdilerde Manchester City forması giyen Fernandinho ve %5 ile Brezilya Milli Takımı'nın efsanelerinden Dirceu oldu.

Anket sonucunu değerlendiren Alex de, "Çok mutluyum. Gurur duyuyorum ancak birçok oyuncunun da kariyerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öncelikle Dirceu... Belki birçok insan onun hikayesini, neler yaptığını hatırlamıyor bile. 3 kez Dünya Kupası oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Harika bir kariyeri vardı. Yine Fernandinho da çok iyi bir kariyere sahip ve hala oynuyor" ifadelerini kullandı.

Ankette yer alan diğer isimler arasında ise Bayern Münih ile oldukça başarılı dönemler geçiren Rafinha, Leverkusen'in eski golcülerinden Paulo Rink ve Barcelona sonrası ülkemizde Beşiktaş forması giyen Adriano'nun öne çıktıklarını söylemek mümkün.