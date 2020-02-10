Gaziantep’te 12 yıl önce geçirdiği kaza sonucu iki kolu kopan Mahmut, para-tekvando sayesinde yeniden hayata tutundu. Ailesiyle fıstık hasadı yaparken kollarını çalışır vaziyetteki traktörün arkasındaki ilaç makinesine kaptıran Mahmut Boztepe, kollarının kopması yüzünden zor günler yaşamaya başladı. Sonradan dikilen kollarını tam olarak kullanamadığı için bir dönem hayata küsen Mahmut, dış dünyaya kapattığı kapılarını 7 yıl önce tanıştığı para-tekvando ile yeniden açtı.

Kısa sürede tekvandoda başarıyı yakalayan 23 yaşındaki sporcu, katıldığı şampiyonalarda topladığı puanlarla Türkiye’yi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda temsil edecek. Mahmut Boztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken geçirdiği kaza sonucu engelli olduğunu, yaşadığı sıkıntıları ilk başlarda kabullenmekte zorlandığını ifade etti.

Kaza zamanını hiç unutamadığını dile getiren Mahmut "Hastaneye kollarım kopuk götürüldüm. Kopan kollarım babamın ceketinin arasında hastaneye getirildi. O dönem 11 yaşında daha çocuktum. Sigortamız yok diye ilkin beni kabul etmemiş, hatta 2 saat bekletmişler. Babam tarlamızın olduğunu, icabında çıkacak masrafa karşın toprağımızı hibe edebileceğini söylemiş. Ama kabul etmemişler. Tesadüfen Mehmet Mutaf isimli bir doktor benim durumu öğreniyor ve hemen yanımıza gelip beni tedavi edebileceğini söylüyor. O gün hayatımın dönüm noktasıydı." şeklinde konuştu.

Kendisini ameliyat edecek doktorun babasının kanser hastası olduğunu ve o gün ameliyat edilmesi gerektiğini belirten Mahmut Boztepe, şunları kaydetti:

"Ancak o kadar kötü durumdaydım ki doktor babasını bırakmış, benim ameliyatıma girmiş. Sağolsun, kopan kollarımı dikiyor. Bir süre komada kaldım. Ancak kollarımı hiçbir zaman tam kullanamadım. Ameliyatım yapıldıktan sonra 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Ardından birkaç ameliyat daha geçirdim, fizik tedavi gördüm. Uzun bir süre ayaklarımdan doku aldıkları için yürüyemedim. Bir sene boyunca sırt üstü yattım. 2-3 yıl aradan sonra yürümeye başladım."

"Çok sayıda madalya kazandım"

Kollarını yeniden kullanabilmesi için gittiği fizyoterapist sayesinde para tekvando ile tanıştığını anlatan Mahmut, "Sporla tanıştıktan sonra dışarı çıkmaya başladım. Eskiden gizlenerek geziyordum, şu an öyle bir kaygım yok. İlk uluslararası müsabakam 2015 yılında Moldova’nın başkenti Kişinev’de yapılan Avrupa Şampiyonası oldu. İlk maçta elenmiştim. Ama bu beni daha çok hırslandırdı. Sonraki turnuvalarda başarılı oldum oldum ve çok sayıda madalya kazandım." ifadelerini kullandı.

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 61 kiloda bronz madalya kazandığını anımsatan Mahmut Boztepe, "Tabii bu başarılarımda Nurullah Celep hocamında katkısı büyük. Beni o yetiştirdi. Sonradan katıldığımız şampiyonalarda topladığımız puanlarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları katılma hakkı kazandım. Benim dışımda 3’ü kadın 5 arkadaşım daha kota aldı. Türkiye olarak para tekvandoda en fazla kota alan ülkeyiz. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda hedefim altın madalya kazanmak. İnşallah takım olarak başarılı olacağız." diye konuştu.