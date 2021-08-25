Golbol Kadın Milli Takımı, Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynadığı ilk maçında Japonya'yla karşılaştı. 2016 Rio'da altın madalya kazanan milliler, maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 7-1'lik skorla galip ayrıldı. Milli takımın gollerini Sevda Altunoluk (4), Fatma Gül Güler (2) ve Reyhan Yılmaz kaydetti. Japonya'nın tek golünü ise penaltıdan Norika Hagiwara'dan attı. Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 08.45'te Mısır'la karşılaşacak.

Erkek Goalball Milli Takımı ise B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya’ya 6-4 mağlup oldu. Milli takım, grubundaki ikinci maçında Cuma saat 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

DHA