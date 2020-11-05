Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, Antalya’da kampa girdi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli okçular, 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Antalya’da kampa girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilk kez tam kadronun çalışacağı kampta, kadınlarda Yağmur Şengül, Merve Nur Eroğlu, Zehra Özbey Torun, Sevgi Yorulmaz, Öznur Cüre, Nil Mısır, Fatma Danabaş, erkeklerde ise Vedat Aksoy, Sadık Savaş, Özgür Özen, Murat Turan, Bülent Korkmaz, Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu, Nihat Türkmenoğlu ve Erdoğan Aygan’dan oluşan 16 sporcu yer alıyor.

Milliler, Özcan Ediz, Ebru Esen ve Hasan Basri Hancı yönetimindeki çalışmalarını 15 Kasım Pazar gününe kadar sürdürecek.