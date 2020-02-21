Paralimpik okçulardan Dubai’de 7 madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen turnuvada, ferdi müsabakalarda Merve Nur Eroğlu, kadınlar klasik yay kategorisinde İtalyan rakibi Elisabetta Mijno’yu 7-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Sadık Savaş ise erkekler klasik yay kategorisi final mücadelesinde Romanya’dan Patru Eugen’e 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Türkiye, böylece turnuvayı 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı.